Beykoz Belediyesi, Typ ile İstihdam Sağlıyor

Beykoz Belediyesi, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam sağlıyor.



Beykoz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TYP kapsamında gerçekleştirilen mülakatlar neticesinde 50 asil, 25 yedek kişi iş sahibi oldu.



İŞKUR İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü Ümraniye Hizmet Merkezi ve Beykoz Belediyesi arasında imzalanan protokol ve noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenen ilçe sakinleri, belediye bünyesinde iş başı yaptı.



Park-bahçeler ve temizlik işlerinde istihdam edilen vatandaşlar 178 gün çalışacak.