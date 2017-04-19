Beykent Kavşağı'na İlk Kazma Vuruldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yapımını üstlendiği "Beykent Köprülü Kavşağı" yapımına başlandı.



Beykent bölgesindeki 3 mahalle ile organize sanayi bölgesi, Araban, Yavuzeli, Adıyaman istikametini kullanan vatandaşlara kesintisiz ulaşım sağlayacak köprülü kavşak için ilk kazma vuruldu.



Köprülü kavşağın hizmete girmesiyle birlikte ortalama 60 bin dolayında sürücüye hizmet vermesi bekleniyor.



Trafik düzenlemesi



Bu arada kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışında yeni düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda 22 Nisan Cumartesi tarihi itibarıyla Tugay-Basra yolu ile Adıyaman (Araban-Yavuzeli) yolu kesişiminden itibaren Beykent Mahallesi 10 Nolu Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılacağından trafik akışı servis yollarından sağlanacak.



Ayrıca, Araban-Yavuzeli yolu üzerinde yapılacak olan çalışmadan dolayı trafik akışı kontrollü olarak sağlanacağından dolayı vatandaşların mağdur olmamaları için yol güzergahı üzerinde bulunan trafik bilgi, işaretlemeler ile yönlendirmelere uymaları gerekiyor.