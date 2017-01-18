Beü Rektörü Prof. Dr. Özer'den İnceleme

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, üniversitenin Farabi Kampüsünde yapılan merkezi derslikleri inceledi.



Üniversiteden yapılan açıklamada, Özer ve beraberindeki heyetin, Farabi Kampüsü'nde 2013'te yapımına başlanan merkezi derslik ve ofisler binası inşaatında incelemelerde bulunarak müşavir firma ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldığı belirtildi.



Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'in şu ifadelerine yer verildi:



"Merkezi derslik binamız tamamlandığında, üniversitemize estetik açıdan güzel ve modern bir eğitim binası kazandıracağız. Her türlü imkanın bir arada bulunduğu binada hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz konforlu bir eğitim-öğretim gerçekleştirmenin keyfini sürecekler. 17 bin metrekare kapalı alanı olan binada 5 bine yakın öğrencinin öğrenim görmesi mümkün. Dolayısıyla üniversitenin kapasite artışı bakımından da büyük önem taşıyor. İnşaatın 2016 başında tamamlanması gerekiyordu. Planlamalarımızı buna göre yapmıştık. Maalesef dışımızda gelişen nedenlerle bina inşaatında gecikmeler yaşandı. Üniversitemizin kapasitenin artırılmasıyla ilgili projelerimizi hayata geçirebilmek için inşaatın bir an önce tamamlanmasını bekliyor ve istiyoruz."