Beü'den Sevgi Evleri'nde Kalan Çocuklara Sağlık Taraması

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik sağlık taraması başlatıldığı bildirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Sevgi Evleri'nde kalan 52 çocuğun, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirildiği, sıcak bir karşılama sonrası çocukların sağlık taramalarının başlatıldığı, sağlık sorunu tespit edilen çocukların ise tedavilerine başlandığı belirtildi.



Açıklamada, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'in, şu ifadelerine yer verildi:



"Geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik yapacağımız her türlü sağlık uygulaması ve yatırımı ilerde toplumumuza hem bedensel hem de ruhsal açıdan sağlıklı bireyler kazandırmak bağlamında son derece önemlidir. Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarımıza yönelik yaptığımız bu sağlık taramasında çocuklarımızın ilgili branş uzmanları tarafından muayene ve tetkikleri yapılmış, saptanan rahatsızlıklara yönelik tedavilerine başlanmıştır. Çocuklarımıza yönelik böyle bir hizmeti vermiş olmanın mutluluğunu taşımaktayız. Bu süreçte büyük emek veren Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal'ın şahsında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetimine, katkı sunan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Valimiz Ali Kaban ile imzaladığımız protokolle Sevgi Evlerinde kalan çocuklarımıza yönelik üniversitemiz yüzme havuzunda da bir eğitim programı ile Devlet Konservatuvarımız ve Güzel Sanatlar Fakültemizde çocuklarımıza yönelik düzenlenecek eğitim programlarının hazırlıkları sürmektedir."