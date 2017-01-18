Beşiktaşlılar Derneği'ne Ziyaret

Bodrum Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, farklı renklerin bir araya geldiği gecede bu olumlu tablonun kendisini mutlu ettiğini söyleyerek bu birlikteliğin herkese örnek olmasını diledi.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı Uğur Özçayır ve yönetim kurulu ile Beşiktaş - Osmalıspor karşılaşmasını izledi. Başkan Kocadon'a Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, Turgutreisspor Başkanı Burak Karabağlı ve Gümüşlükspor Başkanı Nejat İşler de eşlik etti.



Farklı renklerin bir arada da olabileceğinin en iyi örneğini gösterdikleri için Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır ve yönetim kurulu ile Beşiktaşlı taraftarlara teşekkür eden Mehmet Kocadon, "Gerçekten şu görünen tablo renklerin bir araya gelebildiği bir tablo. Bakın, o kadar güzel ki şöyle bakıyorum sadece Beşiktaş taraftarı yok Fenerbahçelisi olsun, Galatasaraylısı olsun, Trabzonsporlusu olsun ama güzel olan hepimizin çizgisinin ve yolunun, yönünün bir olması. Yönümüz Ulu Önder Atamızın ışık yolu, medeniyet yolu. Böyle birliklere, beraberliklere en ihtiyacımız olduğu bir süreçten geçiyor bu güzel ülkemiz. Gönül ister ki her platformda, her ortamda böyle birlik ve beraberlik olsun. Siyasi arenada da bu birlik beraberlik olsun, spor camiasında da olsun, ekonomide olsun, yaşamda da olsun, renklerde de olsun; ırk, mezhep, din, dil ayrımı yapılmadan da olsun ister bu güzel gönül. Ama bunun en güzelini burada hep beraber yaşıyoruz. Bu güzelliklerin sizlerin sayesinde bütün ülkemi sarmasını diliyorum ve bugün burada bize bu güzel ev sahipliğini yapan değerli başkanıma, yönetimime teşekkür ediyorum." dedi. - MUĞLA