Beşiktaş'tan Mehmet Ekici Açıklaması

FutbolArena - Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasıyla ilgili Beşiktaş'tan açıklama yapıldı. Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman'ın milli oyuncunun kadro dışı bırakılması konusunda devreye girdiği iddia edilmişti.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Bugün Habertürk gazetesinde yer alan Başkanımız Fikret Orman'ın Mehmet Ekici'yi 'kadro dışı bıraktırdığı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır.



Mehmet Ekici'nin kulübünde kadro dışı kalmasıyla ilgili kulübümüzün ya da Başkanımızın herhangi bir etkisi olmadığı gibi, böyle bir ithamın söz konusu olması bile kulübümüzün etik değerlerine aykırıdır.



Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz." denildi.



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