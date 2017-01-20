Beşiktaş'taki Terör Saldırısı Şehitleri İçin Mevlit

Silivri Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polisler için mevlit okuttu.



Polislerin şehit edilişinin 40'ıncı günü dolayısıyla Piri Mehmet Paşa Camisinde ikindi namazının ardından düzenlenen mevlid-i şerif programına, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın yanı sıra, çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaşlar katıldı.



Programın sonunda Silivri Emniyet Müdürlüğü tarafından cami cemaatine lokum, pilav ve ayran dağıtıldı.