Beşiktaş Şehitleri Için Kurban Kesildi

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Beşiktaş Vodafone Arena çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda şehit olan polislerin vefatının 40. günü sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve tüm ilçe emniyet müdürlüklerinde kurban kesildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki törene çok sayıda emniyet müdürü ve polis memuru katıldı. Kurban kesiminin ardından saldırıda şehit olan polisler için dua edildi. Cuma namazı öncesinde de tüm şehitler için Fatih Camii'nde mevlit okutulacak.