Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinin Hakemi

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının hakemi açıklandı. Vodafone Arena'da oynanacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Ali Palabıyık yönetiminde aldığı sonuçlar haberimizde yer alıyor.
Beşiktaş'ın Ali Palabıyık karnesi - Beşiktaş'ın Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı maçlar
Beşiktaş, Ali Palabıyık yönetiminde bugüne kadar 8 maça çıktı. Siyah beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ali Palabıyık söz konusu maçlarda Beşiktaş'a 20 sarı, 1 kırmızı kart çıkarırken raki takımlara 19 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi. Siyah beyazlılar, Palabıyık yönetiminde son 2 maçını kazanırken, son 4 karşılaşmada mağlubiyet almadı.
Fenerbahçe'nin Ali Palabıyık karnesi - Fenerbahçe'nin Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı maçlar
Fenerbahçe, Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler bumaçlarda 35 sarı 5 kırmızı kart görürken, rakip takımlar 32 sarı, 3 kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, bu sezon Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı 3 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu 3 karşılaşmada da sarı lacivertli takımın rakipleri kırmızı kart gördü.
Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık'ın yönettiği derbi maçlar
Ali Palabıyık'ın kariyerinde yönettiği 1 derbi var. Palabıyık, bu sezon Vodafone Arena'da oynanan ve 2-2 sona eren Beşiktaş - Galatasaray maçını yönetmişti.
Ali Palabıyık (d. 14 Ağustos 1981, Ankara), FIFA kokartlı Türk futbol hakemi ve öğretmen.
Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlamıştır.[1] 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bırakarak 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.
İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır.[2] İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır. Maç 0 - 0 golsüz berabere biterken ev sahibi takıma 3 misafir takıma ise 2 sarı kart göstermiştir.[3]
İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır.[4] Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır. Bu maçı Mersin İdman Yurdu 2 - 0 kazanmış ve ev sahibi takıma 4 misafir takıma ise 3 sarı kart göstermiştir.[5]
2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.[6]
2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı
Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak. Saat 20: 30'da başlayacak olan Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinin Hakemi
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının hakemi açıklandı.
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının hakemi açıklandı. Vodafone Arena'da oynanacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Ali Palabıyık yönetiminde aldığı sonuçlar haberimizde yer alıyor.