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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF 0,049512 -0,22
Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF 0,049512 -0,22
Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,054209 -0,21
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF 0,050293 -0,21
Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF 0,033827 -0,21
Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF 0,053143 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026894 -0,35
Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,060455 -0,03
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,034022 0,00
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,013923 -0,24
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012670 -0,21
Groupama Em. Katkı EYF 0,012727 -0,21
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012704 -0,20
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012372 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019528 -0,33
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,013874 -0,19
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013534 -0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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