Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF 0,049512 -0,22
Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF
|0,049512
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF
|0,054209
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF
|0,050293
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF
|0,033827
|-0,21
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF
|0,053143
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026894
|-0,35
|Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,060455
|-0,03
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,034022
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF
|0,013923
|-0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012670
|-0,21
|Groupama Em. Katkı EYF
|0,012727
|-0,21
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,012704
|-0,20
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012372
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,019528
|-0,33
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF
|0,013874
|-0,19
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,013534
|-0,07
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