Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF 0,049512 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,054209 -0,21 Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF 0,050293 -0,21 Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF 0,033827 -0,21 Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF 0,053143 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026894 -0,35 Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,060455 -0,03 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,034022 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,013923 -0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012670 -0,21 Groupama Em. Katkı EYF 0,012727 -0,21 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012704 -0,20 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012372 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019528 -0,33 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,013874 -0,19 Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013534 -0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)