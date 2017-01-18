Bergama'da Ygs'ye Hazırlık

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki üniversiteye hazırlanan son sınıf öğrencilerinin sınav ortamına alışmaları ve başarı istatistiklerini artırmak için deneme sınavı yaptı.



Yapılan deneme sınavı hakkında açıklamalarda bulunan Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, bu eğitim öğretim yılından ortaokul son sınıf öğrencilerine yönelik 8 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) deneme sınavı yaptıklarını belirterek, "Yapılan sınavlardan sonra okul okul, şube şube öğrencilerin hangi branş ve konularda çıkan sorulara yanlış cevap verdiği çıkararak bu konuların branş öğretmenleri tarafından tekrar işlenmesini sağladık. Alınan sonuçlardan her yıl memnun olduk." dedi.



Bergama'nın TEOG sınavlarında 3 yılda 23. sıradan 8. sıraya yükseldiğini kaydeden Kiraz, bu yıl daha yüksek başarı beklediklerini aktardı.



Kiraz, YGS sınavlarında da her yıl ciddi başarı elde ettiklerini kaydederek, "Bugün yapılan YGS deneme ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) deneme sınavlarından 5 adet yaptık. Sonuçların değerlendirilerek okul müdürleri ve branş öğretmenleri ile paylaşılıp, Bergamalı öğrencilerin sınavlara hazır olmasını sağlayacağız. Bu başarılı çalışmalarda benimle ekip çalışması yapan şube müdürlerim, okul müdürlerim ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



YGS ile aynı kuralların uygulandığı sınava giren lise son sınıf öğrencileri farklı okullarda sınava girerek ter döktü.