Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!



Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyon sergisi Kahve Molası sergisi kapsamında hazırlanan "Benim Burnum Var" isimli atölye çalışmasında çocuklar, doğal malzemeleri (kahve, çikolata, gül suyu, süt, lokum, şeker, su) gözleri kapalı oyun yöntemiyle tahmin ediyor. Sonrasında sergide yer alan eserlerle bu kokuları eşleştiriyor. Atölye sonunda ise, bu doğal malzemelerle koku duyusu başta olmak üzere dört duyuyu kapsayacak oyunlar oynanıyor.



31 Ocak Salı 11: 00-13: 00



3 Şubat Cuma 11: 00-13: 00



Yaş Grubu: 4-6 yaş



Kontenjan: 10 kişi



Eğitmen: Cansu Şekular



İlişkili Sergi: Kahve Molası