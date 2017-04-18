Bengi Projesi Satranç Turnuvası Tamamlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bengi Projesi Kapsamında Balıkesir’in Havran ilçesi İlkokulları ve Ortaokulları arasında düzenlenen satranç turnuvası Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kütüphanesinde yapıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bengi Projesi Kapsamında Balıkesir'in Havran ilçesi İlkokulları ve Ortaokulları arasında düzenlenen satranç turnuvası Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kütüphanesinde yapıldı.
Okullarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin katıldığı ve birbirinden çekişmeli oyunlara sahne olan turnuva 5 tur üzerinden İsviçre puanlama sistemine göre gerçekleştirildi. Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren öğrenciler ödüllerini 23 Nisan'da düzenlenecek törenlerde alacaklar. - BALIKESİR