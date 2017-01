Bem-Bir-Sen, Başkanlık Sistemini Savundu

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini belirterek, "Bu sistemi istemeyenler çağın gereklerine ayak uyduramayanlardır" dedi.



Bir dizi ziyaretler ve programlar gerçekleştirmek üzere Ordu'ya gelen Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Ordu'da basın toplantısı düzenledi. Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Alper, Bem-Bir-Sen Ordu Şube Başkanı Rahmi Çakar'ın da hazır bulunduğu programda konuşan Mürsel Turbay, başkanlık sisteminin önemine değindi. Başkanlık sisteminin çağın gereği olduğunu vurgulayan Turbay, bu sisteme karşı olanların çağı yakalayamadığını savundu.



Turbay, "Şunu herkes iyi bilsin ki; çağı yakalayamayan, ayak uyduramayan siyasetçiler, siyasi düşünceler ve siyasi partiler asla ve asla iktidar olamazlar. Milletten kopuk olan siyasetçiler çağı yakalamayanlar ve milletle barışık olamayanlar bilmelidir ki, asla iktidar olamazlar. Eğer iktidar olmak istiyorlarsa, millete hizmet etmek istiyorlarsa, demokrasinin kurallarına herkes uyacaktır. Hele şiddete başvurma veya şiddeti içeren fiiller ile kimse kimseyi korkutamaz. Herkes özgür iradesiyle ister belediye, ister milletvekili seçimlerinde özgür iradeleriyle oylarını kullanmalıdır" diye konuştu.



"Ülkenin kanunlarını tanımayana gereken yapılmalıdır"



15 Temmuz darbe girişiminin ardından amaçlarına ulaşamayan vatan hainlerinin hala oyunlarına devam ettiğini, milletin birlik ve beraberliğini bozmaya çalıştığını, ülkeyi kaosa sürüklemeye yönelik eylemler yaptıklarını vurgulayan Turbay, "15 Temmuz darbe girişimiyle gerçek yüzü ortaya çıkan, terör örgütünün devletin kurumlarına sızan FETÖ yapılanması ülkemize çok zarar vermiştir. Ülkemizi bölmek için çalışmalarına fırsat verilmemelidir. Nerede olursa olsun bunların karşısında olmalıyız. Kim bu ülkeyi bölmek istiyorsa; ister TBMM'de ister kamu da olsun, kim bu ülkenin kanunlarını tanımıyorum diyorsa onlara devlet olarak gereken yapılmıştır, yapılmaya devam etmelidir. Unutulmasın ki, devlet her zaman 18 yaşındadır. Bu sebeple millet olarak her zaman ve her şartta birlik ve beraberlik içinde olmalıyız" şeklinde konuştu. - ORDU