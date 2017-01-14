Belediyenin Kültür Karnesi Pekiyi

Ankara'nın kültür başkenti olma iddiasını sürdüren Keçiören Belediyesinin düzenlediği kültürel etkinlikler ve yaşam alanları büyük ilgi görüyor.



Keçiören Belediyesi sanatsal ve kültürel etkinliklerle sadece Keçiören'e değil Ankara geneline ulaşmayı sürdürüyor. Bünyesindeki kurs ve kültür merkezleriyle de gözde olan Keçiören Belediyesinin kültürel programlarındaki çeşitlilikle de büyük beğeni kazandı. Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) ve Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarından (KEÇMEK) yaklaşık 20 bin kişi yararlanırken özellikle eğitici faaliyetleriyle gözde olan Aile Eğitim Merkezi son 1 yılda bin 344 kişiye kişisel danışmanlık hizmeti verdi, düzenlediği 150 seminerle de 15 bin kişiye ulaştı. Yonca Yaşam Merkezinden faydalananların sayısı ise 4 bin e ulaşırken, Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen programlara 256 bin 100 kişi, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezindeki programlara ise 117 bin kişi katıldı.



Keçiören'deki kültürel etkinliklerin çeşitliliğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiörenli'nin sanata ve kültüre olan ilgisi bizleri memnun ediyor, sadece Keçiören'e değil Ankara'ya hitap eden etkinliklerimizle hem değerlerimizi yaşatıyor, hem eğlence ile bilgiyi bir araya getiriyoruz. Keçiören 2017'de de kültürel etkinliklerde tüm vatandaşlarımızın buluşma adresi olacak" dedi. - ANKARA