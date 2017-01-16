Belediye ile Sendika Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lüleburgaz Belediyesi ve Tüm-Bel Sen arasında 156 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Tüm-Bel Sen İşyeri Temsilciliği ile Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, başkan yardımcılar ve çalışanların katılımıyla toplu sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme 1 yıllık süreci kapsıyor ve 156 çalışan sözleşmeden faydalanacak.



Başkan Emin Halebak, imza töreninde yaptığı konuşmada, her yıl bir önceki yıldan daha iyi bir performans sergilemek için daha duyarlı ve özverili davranılması gerektiğini söyledi. - KIRKLARELİ