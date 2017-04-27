Belediye Başkan Vekili Öztürk, Mahallelerde İncelemelerde Bulundu

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.



İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Sert ve kurum müdürleri ile birlikte ilçeye bağlı kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu. İlk olarak Kaymaklı ve Değirmenarkı İlkokulunu gezen Öztürk, sıkıntılarla ilgili öğretmen ve muhtardan bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında öğrencilerle sohbet eden Öztürk, onlara kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler dağıttı. Daha sonra beraberindekilerle Erçek Mahallesi'ne geçen Öztürk, 23 Nisan şenliklerine katıldı. Öğrencilerin hazırladığı zeybek oyununu izleyen Öztürk, ardından yapımı devam Erçek Yaşam Merkezi'ni gezdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Öztürk, Erçek Yaşam Merkezi'nin daha önce belediye ek hizmet binası olarak kullanıldığını ifade ederek, "Merkezimizde çalışmalar bitme aşamasına geldi. İçerisinde, kütüphane, bilgisayar sınıfı, çocuk oyun odası, fitnes salonu, satranç salonu, çok amaçlı tiyatro salon başta olmak üzere 11 atölye bulunuyor. Burada hem kadınlarımız, hem gençlerimiz hem de çocuklarımız hizmet alacak. Bir yandan kurs görecek olan vatandaşlarımız, bir yandan da spor yapacaklar. Mayıs ayında açılışını gerçekleştireceğimiz bu merkezimizden çevre mahallelerdeki vatandaşlarımız da faydalanabilecektir. Yine Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde yapımı devam eden çok amaçlı spor salonumuz da bitme aşamasına geldi. Bunun yanında yine okul bahçesine çok kapsamlı bir çocuk parkı ve bir anaokulu projemiz var. Bunların temelleri de mayıs ayında atılacak. Bu projenin de temeli mayıs ayında atılacak. Yine Erçek Lisesi bahçesinde bölgenin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir kapalı spor salonu temeli atılacak. İnşallah 2018 yılında bu spor salonumuz hizmete açılacak. Bunun yanında okul bahçelerimiz asfaltlanacak. Erçek ve çevre mahallelerde yatırımlarımız devam edecektir" dedi.



Erçek Gölü ile ilgili de açıklamada bulunan Öztürk, "Erçek Gölü, Van ve Türkiye için önemli. Gerek flamingolar gerekse Erçek Gölü koruma altına alınacak ve daha önce yapılan festival daha geniş kesimlere hitap edilecek şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu. - VAN