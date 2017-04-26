Belaruslular Nükleer Santrale Karşı Yürüdü

Belarus'ta dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olan Çernobil Nükleer Santrali kazasının 31. yılında ülkede inşa edilen nükleer santralin yapımının durulması için yüzlerce kişi yürüyüş yaptı.



Başkent Minsk sokaklarında yürüyen yaklaşık 400 kişi, 2019'da açılması planlanan nükleer santralin inşasının durdurulması çağrısında bulundu.



Göstericiler ayrıca yetkililerin, radyasyondan etkilendiği için tarıma kapalı olan alanlarda "tarım izni" vermeyi artırdığını söyledi.



Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali kazasının 31. yılı nedeniyle bugün santraldeki anma törenine katılan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kazanın tüm Belarus ve Ukrayna'yı, hatta Avrupa'yı etkilediğini söyleyerek, 4. blokun üstünün çelik çadırla kapatılmasının uluslararası dayanışmanın sembolü olduğunu belirtmişti.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da bir deneme esnasında kaza meydana gelmiş ve patlama olmuştu. Patlamadan dolayı havaya yayılan nükleer bulut, bölge ve dünya üzerinde milyonlarca insanı olumsuz etkilenmiş, kanser vakalarında artış meydana gelmişti.