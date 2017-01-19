Bebeğini Görmeye Giderken Kaza Geçiren Anne Öldü

Elazığ-Keban kara yolunun 35. kilometresinde yoldan çıkan otomobil takla attı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, İskender Celayir idaresindeki otomobil ile eşi Nurgül, annesi Feride Celayir'i yanına alarak 4 ay önce dünyaya gelen ve hastanede kuvözde tutulan bebeklerini ziyarete gitmek için yola çıktı. İlçeyi yaklaşık 10 kilometre geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücünün eşi Nurgül Celayir olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü İskender ve annesi Feride Celayir ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen kayınbaba Mustafa Celayir ise gelinin cenazesini teşhis ederek gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden annenin, Keban İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne memur olduğu öğrenildi.









