Bayburtlular Futbol Turnuvasında Buluştu

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği’nin organize ettiği 17. Köylerarası Futbol Turnuvası İstanbul Bahçelievler Kocasinan sahasında başladı.

Bayburtlular Futbol Turnuvasında Buluştu

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nin organize ettiği 17. Köylerarası Futbol Turnuvası İstanbul Bahçelievler Kocasinan sahasında başladı.

Organizasyona Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, dernek başkanı Faruk Kılıçarslan ilçe dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. 14 köy derneğinin katıldığı bu seneki turnuvada ilk gün üç maç oynandı. Turnuva 21 Mayıs'taki final maçıyla sona erecek.

C Grubu

Petekli: 8 - Karayaşmak: 2

Aşağıçımağıl: 4 - Erikdibi: 0

D Grubu

Helva: 4 - Gökçedere: 0

2. Hafta Maçları

16 Nisan Pazar Kocasinan Sahası

09.00 Arpalı - Gökçedere

11.00 Sakızlı - Helva

13.00 Aşağıçımağıl - Petekli

15.00 Söğütlü - Saraycık

Mahmutbey Sahası

19.00 Güneşli - Pınarcık - İSTANBUL

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