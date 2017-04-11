Bayburtlular Futbol Turnuvasında Buluştu

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nin organize ettiği 17. Köylerarası Futbol Turnuvası İstanbul Bahçelievler Kocasinan sahasında başladı.



Organizasyona Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, dernek başkanı Faruk Kılıçarslan ilçe dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. 14 köy derneğinin katıldığı bu seneki turnuvada ilk gün üç maç oynandı. Turnuva 21 Mayıs'taki final maçıyla sona erecek.



C Grubu



Petekli: 8 - Karayaşmak: 2



Aşağıçımağıl: 4 - Erikdibi: 0



D Grubu



Helva: 4 - Gökçedere: 0



2. Hafta Maçları



16 Nisan Pazar Kocasinan Sahası



09.00 Arpalı - Gökçedere



11.00 Sakızlı - Helva



13.00 Aşağıçımağıl - Petekli



15.00 Söğütlü - Saraycık



Mahmutbey Sahası



19.00 Güneşli - Pınarcık - İSTANBUL