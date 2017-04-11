Bayburtlular Futbol Turnuvasında Buluştu
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği’nin organize ettiği 17. Köylerarası Futbol Turnuvası İstanbul Bahçelievler Kocasinan sahasında başladı.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nin organize ettiği 17. Köylerarası Futbol Turnuvası İstanbul Bahçelievler Kocasinan sahasında başladı.
Organizasyona Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, dernek başkanı Faruk Kılıçarslan ilçe dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. 14 köy derneğinin katıldığı bu seneki turnuvada ilk gün üç maç oynandı. Turnuva 21 Mayıs'taki final maçıyla sona erecek.
C Grubu
Petekli: 8 - Karayaşmak: 2
Aşağıçımağıl: 4 - Erikdibi: 0
D Grubu
Helva: 4 - Gökçedere: 0
2. Hafta Maçları
16 Nisan Pazar Kocasinan Sahası
09.00 Arpalı - Gökçedere
11.00 Sakızlı - Helva
13.00 Aşağıçımağıl - Petekli
15.00 Söğütlü - Saraycık
Mahmutbey Sahası
19.00 Güneşli - Pınarcık - İSTANBUL
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