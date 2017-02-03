Battalgazi'nin Tarihi Artık 'Cepte'

Battalgazi' Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında 'Tarihim Cebimde Projesi' kapsamında protokol imzalandı. Proje çerçevesinde akıllı telefonlara indirilecek bir program sayesinde Battalgazi'nin tarihi ve kültürel mekanları anlık olarak görüntülenebilecek.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop arasında imzalanan projenin toplam maliyeti 72 bin TL olurken, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, projenin Battalgazi'nin turizmine katkı sunacağını söyledi.



Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte önemli projelerde ortaklık yaptıklarını söyleyen Başkan Gürkan, "Fırat Kalkınma Ajansının bölgemizde olması ve hizmet etme noktasında şimdiye kadarki faaliyetlerini takdirle karşılıyorum. Fırat Kalkınma Ajansı ile bundan önce de çeşitli projelerde beraber olmuştuk. En önemli projelerimizden biri de Battalgazi Surlarının ayağa kaldırılması idi. Diğer taraftan SODES ile ilgili istihdam çalışmalarımızda, bilimsel çalışmalarımızda ve alt yapı çalışmalarımızda da Fırat Kalkınma Ajansı hep yanımızda oldu" diye konuştu.



'Tarihim Cebimde Proje'si hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, "Bu proje kapsamında ilçemizin tarihi ve kültürel yerleri android telefonlara indirilecek özel bir program sayesinde görüntülü ve sesli bir şekilde insanlarımızın hizmetine sunulacak. Zamanı olmayan vatandaşlarımız böylece ilçemizde bulunan kültürel varlıklarımızı ve tarihi eserlerimizi gezmeden de bu özel program sayesinde görebilecekler. Ayrıca engelli kardeşlerimiz için de özellikle görme ve işitme engelliler için de bu program sayesinde sunum gerçekleştirilerek hizmet sunulacaktır. Buradaki amacımız ilçemizin turizmine bir katma değer sunmaktır" şeklinde konuştu. - MALATYA