Battalgazi Belediyespor U17 Takımı Malatya'yı Gruplarda Temsil Edecek

Malatya Battalgazi Belediyespor U17 takımı şampiyon olarak gruplara katılma hakkı kazandı.



17 kategorisinde önemli başarılar elde eden kırmızı beyazlılar, bu sezonda mutlu sona ulaşarak, Malatya'yı gruplarda temsil etme hakkı kazandı. Takımın Antrenörü Cumali Gökalp, şampiyon olan sporcularını tebrik ederek, "Onlarla gurur duyuyorum. İnşallah grup maçlarında da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.



-"Tesisleşme yönünden hiçbir sorunumuz yok"



Malatya'da şampiyon olarak gruplara kaldıklarını için mutlu olduklarını kaydeden Gökalp, "U17 kategorisinde önemli başarılara imza atan bir kulübüz. Battalgazi Belediyespor alt yapıda her zaman iddialıdır. Malatya'ya genç yetenekler kazandıracağız. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu potansiyelimiz var. Tesisleşme yönünden hiçbir sorunumuz yok. Belki de bu konuda Malatya'nın en şanslı takımıyız. Bundan dolayı Belediye başkanımız, kulüp yönetimimiz ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde daha büyük başarılara imza atacağımızı göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA