Batman'da Suriye'ye Yardım Kermesi

Batman'da Düşünce ve İnan Platformu ve Batman İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Suriye'ye yardım kermesi düzenlendi.



Batman İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Şansi, yaptığı açıklamada, "Halep'e Yol Açın, İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında Suriye için Acil Yardım Toplama Merkezi açtıklarını ve Diyarbakır Caddesi'ndeki bu merkezde iki gün süreyle kermes düzenlediklerini belirtti.



Kermese destek sunan Türkiye Beyazay Derneği Batman Şube Başkanı Ayla Işık da "Bu duyarlılığı gösteren bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Bizim ümmet olarak zor durumda olan Müslüman kardeşlerimiz için üstümüze ne düşüyorsa yardımcı olmamız lazım. Kardeşlerimiz dardayken ümmet olarak birbirimizin elini tutmamız lazım. Biz organizasyonda emeği geçen İHH yetkililerine ve emeği geçen tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.