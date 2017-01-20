Batman'da Dilenci Operasyonu

Batman'da vatandaşın duygularını suistimal ederek haksız kazanç elde eden dilencilere, zabıta ekipleri tarafından operasyon yapıldı.



Belediye zabıta ekipleri tarafından Diyarbakır Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve çevre yolu civarında vatandaşları rahatsız eden dilencilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda, küçük yaştaki çocukları kullanarak vatandaşların manevi duygularını sömüren 7 kadın dilenci hakkında işlem yapıldı. Üst aramaları yapılan dilencilere, kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Bir dilenci kadının üzerinden çıkan 205 TL'ye ise el konuldu.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, dilenciliği meslek edinerek dini ve vicdani duyguları sömürenlere itibar etmemelidir. Dilencilere yönelik operasyonlar aralıksız devam edecektir" denildi. - BATMAN