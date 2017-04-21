Batman'da 'Bir Evden Bulmacası' Konferansı

Doç. Dr. Melahat Bilge Demirköz, Batman Fen Lisesi öğrencilerine "Bir Evren Bulmacası" konulu konferans verdi.



Fen Lisesi yönetiminin daveti üzerine kente gelen Doç. Dr. Demirköz, öğrencilere Cern'de yaptıkları çalışmaları anlattı. Demirköz, "ODTÜ olarak Türkiye'nin ilk parçacık radyasyonu test merkezini kuruyoruz. Bu test merkezinde uzaydaki radyasyona benzer bir şekilde uydularımız için geliştirilmiş elektronik malzemelerinin radyasyon testlerini gerçekleştireceğiz. ve bunları yaparak ülkemize hem ekonomik hem de teknolojik yeni atılımlar sağlayacağız. Burada olmaktan çok mutluyum beni davet eden okul yönetimine çok teşekkür ederim" dedi. - BATMAN