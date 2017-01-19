Batman'da 195 Adet Boş Plaka Levhası Ele Geçirildi

Batman'da polisin 9 iş yerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda 195 adet boş plaka ile 390 adet plaka yazımında kullanılan harf ve 91 adet rakam ele geçirildi.



Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 9 farklı iş yerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte olduğu değerlendirilen 195 adet basılı olmayan boş plaka levhası ile 390 adet plaka yazımında kullanılan harf ve 91 adet plaka yazımında kullanılan rakam ele geçirildi. İş yeri sahibi 9 şahıs hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem tesis edilerek bu şahıslara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 131/6-b maddesine istinaden 10'ar bin TL idari para cezası verildi. - BATMAN