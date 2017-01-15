Batı Akdeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

METEOROLOJİ, Batı Akdeniz Bölgesi için pazartesi ve salı günü sağanak yağmur uyarısında bulundu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazar günü başlayacak sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı kaydedildi. Açıklamada, "Pazartesi ve salı günleri Muğla ve Antalya illerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51 -100 mm/m²), Isparta ve güney ilçeleri (Sütçüler, Aksu, Eğirdir, Yenişarbademli) ile Burdur'un doğu ilçelerinde (Ağlasun, Bucak, Çeltikçi) kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 mm/m²) olması beklenmektedir. Yağışla birlikte rüzgarın güney yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklenmektedir. Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, taşkın, baca zehirlenmeleri, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - Antalya