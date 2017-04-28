Batan Rus Askeri Gemisinden Kurtulan Personel Ülkesine Döndü

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHAKaradeniz'de Rus askeri gemisi ile Togo bayraklı canlı hayvan taşıyan gemi çarpıştı.

Batan Rus Askeri Gemisinden Kurtulan Personel Ülkesine Döndü

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA

Karadeniz'de Rus askeri gemisi ile Togo bayraklı canlı hayvan taşıyan gemi çarpıştı. "Liman" adlı Rus askeri gemisi batarken 78 personel kurtarıldı. Kurtarılan 78 personel için gece saat 01.00 sıralarında bir Rus askeri uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Tğrk askeri konvoyu eşliğinde havalimanına gelen 78 kişi uçağa binip Moskova'ya uçtu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İstanbul Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Atatürk Havaalanı, İbrahim Yıldız, Karadeniz, Istanbul, İstanbul, Bayraklı, Moskova, Kamera