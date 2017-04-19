Bitlis'in Güroymak ilçesinde sazlık alanda bataklığa saplanan inek kurtarılmayı bekliyor.



Gölbaşı beldesinde iki gün önce ahırdan kaçarak sazlık alana giren inek, bataklığa saplandı.



Köylüler uzun süre çaba göstermelerine rağmen ineği bulunduğu yerden çıkaramayınca, üzerine branda örterek bölgeden ayrıldı.



İneğin sahibi İzzet Aylu, yaptığı açıklamada, ineği yırtıcı hayvanlardan korumak için iki gün başında beklediğini söyledi.



Ölmemesi için ineğe sürekli yem ve su verdiğini ifade eden Aylu, "İki gün iki gecedir sazlıkta, hayvanın başında bekliyorum. Hayvanı soğuk havadan ve yağmurdan korumak için çadır kurduk. Köylülerle bir çözüm bulamadık." dedi.



İzzet Aylu'nun oğlu Emrullah Aylu da sazlığın her tarafının bataklık olduğunu belirterek, "Hayvanımız mahsur kaldı ne yapacağımız bilemedik. Hava da soğuk. Kuru otları yakarak ısınmaya çalıştık. Babam 2 gece burada ineğin başında bekleyerek nöbet tuttu. Amacımız hayvanımızı sazlıktan çıkarıp, eve götürmekti ama nasip olmadı." diye konuştu.