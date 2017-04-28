Basketbolda Tarihi Gün!
Euroleague'de Anadolu Efes ve Darüşşafaka, Şampiyonlar Ligi'nde ise Banvit çok önemli maçlara çıkacak
Türk takımları bugün potada çok önemli Avrupa sınavları verecek. Euroleague çeyrek final serisi 4. maçında Anadolu Efes, Olympiakos'u konuk edecek. Efes 21.15'teki maçı kazanırsa Final-Four'a yükselecek. Darüşşafaka ise 19.30'da Real Madrid önünde kazanırsa seri 2-2 olacak. Son maç İspanya'da oynanacak.
BANVİT FİNAL AŞKINA
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Banvit de Final-Four ilk maçında Fransız Monaco ile saat 19.00'da karşılaşacak. Banvit kazanırsa, Tenerife- Vanezia maçının galibiyle pazar günü finalde mücadele edecek.
(Takvim)
Kaynak: Sporvadisi.com
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