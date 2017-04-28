Basketbolda Tarihi Gün!

Türk takımları bugün potada çok önemli Avrupa sınavları verecek. Euroleague çeyrek final serisi 4. maçında Anadolu Efes, Olympiakos'u konuk edecek. Efes 21.15'teki maçı kazanırsa Final-Four'a yükselecek. Darüşşafaka ise 19.30'da Real Madrid önünde kazanırsa seri 2-2 olacak. Son maç İspanya'da oynanacak.



BANVİT FİNAL AŞKINA



Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Banvit de Final-Four ilk maçında Fransız Monaco ile saat 19.00'da karşılaşacak. Banvit kazanırsa, Tenerife- Vanezia maçının galibiyle pazar günü finalde mücadele edecek.



(Takvim)