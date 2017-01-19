Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Bellona AGÜ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fransız temsilcisi Cavigal Nice Basket'i deplasmanda 78-50 yendi.





İlk periyodu 27-9 önde geçen Bellona AGÜ, soyunma odasına da 42-25 üstünlükle gitti.





İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Kayseri ekibi, üçüncü periyodu 70-40 önde bitirdi. Son çeyrekte de oyunu kontrolünde tutan Bellona AGÜ, mücadeleyi 28 sayı farkla 78-50 kazandı.





Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Bellona AGÜ'den Chelsea Gray olurken, Cavigal Nice Basket adına Ambrosia Anderson 11 sayı üretti.



Rövanş karşılaşması 25 Ocak'ta Kayseri'de oynanacak.