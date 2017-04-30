Başkent'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı



ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fatih Caddesi üzerinden Kalaba Mahallesi istikametinde seyreden Faruk isimli şahsın idaresindeki 06 AK 3004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fatih Köprüsü'nün girişinde bulunan kaldırıma çıktı. Bir süre kaldırım üzerinde ilerleyen otomobil, köprünün bariyerlerine çaparak takla attı. Kazanın etkisiyle sürücü aracın içinde sıkışırken Hidayet Asil de yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler, araçlarını sağa çekip yaralıların yardımına koştu. Hidayet Asil kendi imkanları ile otomobilin içinden çıkarken, şoför mahallinde sıkışan Faruk, itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Kazayı ilgililere bildiren vatandaşlar, yaralı sürücüye telkinlerde bulundu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralılara müdahalede bulunan 112 acil servis ekipleri, kaldırım üzerinde bekleyen Hidayet Asil'i ambulansa alarak ilk yardımda bulundu. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, itfaiye erlerinin kurtarma çalışması sırasında acıdan inleyen yaralıyı sakinleştirmeye çalıştı. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sedyeyle ambulansa taşındı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için cadde üzerinde trafik önlemi aldı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.