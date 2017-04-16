Başkan Yemenici, Oyunu Kullandı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandı.



Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici oy kullanacağı okula eşi Nilay Koyuncu Yemenici ve iki çocuğuyla birlikte geldi. Esentepe İlköğretim okulundaki 1017 no'lu sandıkta oylarını kullanan Yemenici çifti, okulda sandıkların bulunduğu tüm sınıfları ziyaret ederek, sandık görevlilerine kolaylıklar dilediler. - DÜZCE