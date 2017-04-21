Başkan Yemenici'nin Okullara Desteği Sürüyor

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'nin okullara verdiği destek kapsamında Gönül Yavuz ilköğretim Okulu etrafına çelik kalıp ve belediye logolu çevre duvarı çalışması başlatıldı.



Okulların fiziki ihtiyaçlarını gidermek için eğitime desteğini sürdüreceklerini belirten Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "Çocuklarımız en değerli beşeri kaynağımızdır. Okullarımıza sözlerimizi tutuyoruz. Gönül Yavuz ilköğretim okulunun çelik kalıp belediye logolu çevre duvarı işi tüm hızıyla devam ediyor. Okul güvenliği ve estetiği açısından önem arz eden bu sorunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Durmak yok hizmete devam" dedi. - DÜZCE