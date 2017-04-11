Başkan Yalçın, Yüzbaşı Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Yüzbaşı Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek referandum konusunda bilgilendirmede bulundu.



Başkan Yalçın, mahalle sakinlerine 16 Nisan günü yapılacak referandum çerçevesinde 18 madde hakkında hazırlanan broşürleri dağıtarak, bu maddeler hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kararlarının 'evet' olduğunu anlatan Başkan Yalçın, "Yüzbaşı Mahalle sakinlerimizle efsane çay evinde bir araya gelerek karşılıklı bilgi ve istişarelerde bulunduk bizlere gösterdikleri yakın ilgi alaka ve destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Ardından Başkan Yalçın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'le birlikte ilçeye bağlı Kınık köyünde vatandaşlarla bir araya geldiler. 16 Nisan günü yapılacak referandum hakkında bilgi aktaran ikili Kınık köyünden destek istediler. - BİLECİK