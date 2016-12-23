Başkan Vekili Özak, Erzurum Turizm Tır'ını Ziyaret Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Turizm TIR'ını ziyaret etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Parkı'nda kurduğu Turizm TIR'ını ziyaret etti. Burada Erzurumlu vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Vekili Özak, dev semaverde demlenen çaydan kıtlama içip kadayıf dolması yedi. Başkan Vekili Özak, daha sonra Palandöken Kayak Merkezi'nin figüre edildiği kar küresinin için girerek fotoğraf çektirdi. Gün boyunca Cumhuriyet Parkı'nda çay ve tatlı ikramıyla tanıtım yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kocaelilileri Palandöken'e ve Erzurum'un tarihi turistik yerlerini görmeye davet etti. Ziyarette Başkan Vekili Zekeriya Özak'a Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevat Öksüz eşlik etti. Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi ile kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımı yapıldı. - KOCAELİ