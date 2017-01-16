Başkan Vekili Erat'tan Esnaf Ziyareti

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Tutak Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.



İlçe merkezinde esnafları gezen Erat, bir kahvehanede oturan vatandaşlarla da çay içip sohbet etti. Vatandaşlara taleplerinin olup olmadığını da soran Erat, ziyaretlerinin bundan sonraki günlerde de devam edeceğini söyledi. - AĞRI