Başkan ve Köylülerin Üstün Çabası

Sulama Kooperatifi Başkanı Ali Gezer ve köylülerin fark ettiği arızanın giderilmesi için bir an önce çalışmalara başlandı. Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Aşağıokçular Köyü Muhtarı İsmail Kaya da çalışmaların başında bulundu. Bölge için ciddi öneme sahip olan su hattındaki arızanın giderilmemesi halinde göletin boş kalma riskinin olması ve üretim yapanların bu olaydan olumsuz etkilenebileceği endişesi üzerine başlayan çalışmalar 4 gün boyunca aralıksız bir şekilde sürdü. Ağır geçen kış şartlarına rağmen bir an olsun bölgeden ayrılmayan Aşağıokçular Sulama Kooperatifi Başkanı Ali Gezer ve köylüler bu yoğun çalışmalar sonucunda sorunu çözüme kavuşturdular.

Konu üzerine açıklama yapan Başkan KAYA;

"Kışın ağır geçmesinden dolayı tepelerden inen kar suları ve gelen pislikler logarları tıkadı ve arıza oluşturdu. Sulama kanalından akan su denize karışıyordu. Hava şartları bizi fazlasıyla zorlamasına rağmen arızanın en kısa sürede giderilmesi için yoğun bir çaba harcadık. Kurak geçen senenin ardından bu sene suyun değerini daha iyi anlamış olduk. Bu yüzden bu sorun hepimizi biraz daha etkiledi ve korkuttu. Çanakkale'de kar görmeye alışık değiliz. Suyun çok olması, barajların dolması bizim için olumlu bir olaydır. Su olmadan ne tarım yapılabilir ne de yaşamsal bir faaliyet gösterilebilir. Daha kaliteli ve bol üretim yapabilmemiz için suya ve sulamaya ihtiyacımız var. Ama ne yazık ki zaman zaman böyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden sorunun giderilmesi için tüm imkanlarımızı kullandık. 4 Gün boyunca gece ve gündüz sorunun giderilmesi için çalıştık. Aralıksız şekilde karda, çamurda ve bu soğukta çalışan Sulama Kooperatif Başkanım Ali GEZER'e ve bizden desteklerini eksik etmeyen değerli köylülerime teşekkür ediyorum."dedi.