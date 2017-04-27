Başkan Uğurlu Kadınlarla Buluştu

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, mahalle buluşmaları kapsamında Bağyurdu Mahallesinde yaşayan kadınlar ile bir araya geldi.



Mahalle buluşmaları etkinliklerine Bağyurdu Mahallesinden devam eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, kadınlar ile kahvaltı da buluştu. Park Orman Kemalpaşa Sosyal Tesislerinde halk eğitim kursiyerleri ile bir araya gelen Uğurlu, kadınların sıkıntılarını dinledi. Uğurlu, kadınlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Hanımlarla istişarenin çok önemli olduğunu vurgulayan bir peygamberin ümmeti olarak hanım kardeşlerimiz ile istişare etmeyi, onların sorunlarını ve isteklerini dinlemeyi ve belediye olarak yaptığımız çalışmalar ile projelerimizi anlatmaya çok önem veriyoruz. Bu anlamda bugün Bağyurdu Halk Eğitim Merkezindeki çeşitli kurslara katılan yaklaşık 70 hanım kardeşimiz ile bir araya geldik. Biliyoruz ki istişare yaparak mahallelerimize daha güzel hizmet yaparız. Geleneksel hale getirdiğimiz bu kahvaltı toplantıları ile ilçemizdeki bütün hanımlarla bir araya gelerek yapacağımız hizmetlere onlarında katkı sunmasını planlıyoruz. Hanımların gözü ile Kemalpaşa'mıza şekil vermek ve sadece erkeklerin değil hanımların da kendilerine has hizmetler yapıldığını göstermek için bu tür toplantılar yaparak yaptığımız çalışmaları anlatmak bizleri mutlu ediyor. Böylelikle çalışmalarımızla ilgili memnuniyeti de değerlendirme fırsatımız oluyor" dedi.



Başkan Uğurlu, toplantıya katılan kadınlar tarafından sorulan soruları da yanıtladı. Yapılan konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ermiş tarafından Başkan Uğurlu'nun eşi Naciye Uğurlu'ya hediye takdim etti. Toplantı yapılan konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu. - İZMİR