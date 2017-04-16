Başkan Türel, Seçim Stresini Çocuklarıyla Attı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, oyunu kullandıktan sonra çocuklarıyla birlikte piyano çaldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Türel 'Seçim stresinin en güzel ilacı' başlığıyla paylaştığı görüntülerde çocukları 11 yaşındaki Akant ve 7 yaşındaki Akın ile birlikte piyanonun başına geçti. Çocukları otururken evde eşofmanlarıyla mini piyano konserine eşlik eden Menderes Türel, piyano çalan çocuklarına eşlik etti. Başkan'ın paylaşımı 1 saat içinde 300 civarında beğeni ve 430 retweet aldı. - ANTALYA