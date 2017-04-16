Başkan Sarıoğlu Oyunu Kullandı

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, eşi Dilek Sarıoğlu ve çocukları Elif ve Emir Sarıoğlu ile birlikte Kale Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'na giderek 1036 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sandık görevlileriyle bir süre sohbet eden Başkan Sarıoğlu, daha sonra bir basın açıklaması yaptı. Sandık başına çocukları ile birlikte gittiğini belirten Başkan Sarıoğlu, "Bugün çocuklarımız için, onların geleceği için oy veriyoruz. Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi ve çocuklarımızın mutlu bir yaşam sürmesi için bugün önemli bir adım attık. Bu anlara kendi evlatlarımın da şahit olması ve bugünü ömrü boyunca güzel bir şekilde hatırlamaları için onlarla birlikte geldik. Tek dileğimiz referandum dan Türkiye'nin alnı ak ve başı dik bir şekilde çıkmasıdır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA