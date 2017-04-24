Başkan Koç,"Doğruluk, Dürüstlük ve İnanma Kazandı"

Tokatspor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Koç, Tokatspor'un ligde kalacağı sözünü yerine getirdikleri için sevinçli olduklarını ifade ederek, "Doğruluk, dürüstlük ve inanma kazandı" dedi.



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, Sarıyer galibiyeti ile ligde küme düşme hattından kurtulmayı garantiledi. Son haftaya 39 puanla 12. sırada giren Tokatspor, düşme hattında olan Kırklarelispor'la aralarındaki puan farkını 4'e çıkardı. Başkan Koç, küme düşmeyecekleri sözünü vermiş olduklarını hatırlatarak,"Tokatspor küme düşmeyecek demiştik, Allah'a şükürler olsun düşmedi. Doğruluk, dürüstlük ve inanma kazandı. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TOKAT