Başkan Keleş, Yeni Kimlik İçin Müracaat Etti

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce İl Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti. Yeni kimlik kartları hakkında bilgi alan Başkan Keleş kimlik değişimi için avuç izi kaydını yaptırdı.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce İl Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Keleş, yenilenen kimlik kartları hakkında bilgi aldı. Elektronik kimlik kartlarının güvenlik ve teknolojik açıdan faydasına dikkat çeken Başkan "biz de bugün burada yeni kimlik kartları hakkında detaylı bilgi alarak başvurumuzu yapmaya geldik. Artık Türkiye Cumhuriyeti de teknolojiyi yakından takip ediyor ve vatandaşlarının refah ve huzuru için gereken tüm girişimler yapılıyor. Bizlere de vatandaşlık görevi olarak kimliklerimizi yenilemek düşüyor" dedi. - DÜZCE