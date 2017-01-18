Başkan Keleş Esnafla Bir Araya Geldi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce esnafı ile bir araya geldi. Şehir merkezinde vatandaşlarla görüşen Başkan Keleş, talep ve şikayetleri bizzat dinledi.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Talep ve şikayetleri bizzat dinlemek için şehir merkezinde ziyaretlerde bulunan Başkan Keleş, özellikle esnafların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Esnafla Düzce'yi konuşan Başkan vatandaş ile iletişim halinde olmanın önemine dikkat çekerek "Düzce'nin geleceğini Düzceli hemşerilerimle şekillendirmek için sürekli temas halinde olmaya özen gösteriyoruz. Talep ve şikayetlerin bizim için önemi çok büyük. Vatandaşın sayesinde hizmetler hızlı ve eksiksiz bir şekilde gerçekleşiyor. Düzce Belediyesi her yaştan Düzcelinin taleplerine göre çalışmalarını titizlikle yürütmeye devam edecek" dedi. - DÜZCE