Başkan Karaçelik'ten Okul Kermesine Destek

Ortaca İmam Hatip Okulu, aile birliği tarafından düzenlenen yılsonu kermesini ziyaret eden Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, kermese destek oldu.



Başkan Karaçelik, geliri okulun ihtiyaçlarına harcanacak olan yılsonu kermesini Ortaca Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Dağdelen ile birlikte gezdi.



El emeği ürünlerin sergilendiği Ortaca Pazar yerindeki stantları inceleyen Başkan Karaçelik, satış yapan öğrenci velileri ve öğrenciler ile sohbet etti.



Okul yetkilileri de Başkan Karaçelik'in ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirdi. - MUĞLA