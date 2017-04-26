Başkan Kadıoğlu'ndan Çocuk Hastalara Ziyaret

Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Esenyurt ilçemizde artık sağlık tesisi sorunu kalmamıştır" dedi.



Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt Devlet Hastanesinde staj yapan sağlık lisesi öğrencilerini ve çocuk servisini ziyaret ederek çocuk hastalar ile yakından ilgilendi. Başkan Kadıoğlu'nun ziyaret programına, Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Gürhan Bilgiç, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Ali Barsbuğa ve sağlık meslek okuyan lise öğrencileri eşlik etti.



"Devlet Hastanemiz 500 yataklı araştırma hastanesine dönüşecek"



2004 yılında göreve geldiklerinde görevlerinin olmamasına rağmen ilk icraatlarının her mahalleye sağlık ocağı yaptırmak olduğunu dile getiren Başkan Kadıoğlu, "Esenyurt ilçemizde artık sağlık tesisi sorunu kalmamıştır. Devlet Hastanemizin arka bahçesinde yapımına başlanan 270 yataklı sağlık tesisimiz tamamlandığında Esenyurt Devlet Hastanemiz 500 yataklı araştırma hastanesine dönüşecektir. Biz, önce sağlık ve eğitim deyip çalışmalarımızı yaptık ve ilçemizi İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline getirdik" diye konuştu.



Daha sonra çocuk hastalar ile yakından ilgilenen Kadıoğlu, "Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin ve tez zamanda ayağa kalkmalarını nasip etsin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL