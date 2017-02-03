Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar'ı ağırladı.
Denizli'de çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'i ziyaret etti. Başkan Gürlesin, Pamukkale Belediyesi'nin ilçede yaptığı hizmetler hakkında Bilal Uçar'a bilgiler verdi.
Ziyarette Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in, ilçesi için yoğun bir çalışma temposu yürüttüğünü belirtti. Uçar, "Pamukkale Belediyesi kurulduğu günden bu yana önemli hizmetlerle tanışıyor. Başkanımızın Pamukkale ilçesi için örnek hizmetleri var. Kendisine bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.
"Ekip ruhu ile çalışıyoruz"
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin de Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Pamukkale Belediyesi olarak sürekli vatandaşların hizmetinde olduğunu kaydeden Başkan Gürlesin, "Kurulduğumuz günden bu yana gece gündüz demeden sürekli vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Nerede bir hizmet ihtiyacı varsa ya da bir eksiklik varsa belediye olarak hemen oraya müdahalede bulunuyoruz. Biz Denizli AK Parti kurucuları olarak şimdi her birimiz ayrı ayrı noktalarda olsak bile bir sürekli ekip ruhu ile çalıyoruz. Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci, Adalet Bakan Yardımcımız Bilal Uçar, Milletvekillerimiz Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin, Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanımız Necip Filiz ve diğer yöneticilerle Denizli'miz için bir ekip ruhu ile çalışıyoruz. Herkes üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor" dedi. - DENİZLİ
Başkan Gürlesin, Bakan Yardımcısı Uçar'ı Ağırladı
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar’ı ağırladı.
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar'ı ağırladı.