Başkan Gürlersin Pamukkale'den 'Evet' İstedi

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Pamukkale ilçesinde yaşayan vatandaşlara anlatmak için ziyaretlerini sürdürüyor.



Hafta sonunda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum u ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin çalışmalarına devam ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gürlesin, ilçeye adını veren Pamukkale Mahallesinde halkla buluştu. Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan Anayasa Değişikliği Paketi'ne 'neden evet' denmesi gerektiğini ve halk oylamasına sunulacak olan 18 maddeyi vatandaşa ayrıntısıyla tek tek anlatan Gürlesin'i vatandaşlar büyük ilgiyle karşıladı. Başkan Gürlesin'i etkinlikte Başkan Yardımcısı Adnan Kaya, Pamukkale Belediyesi Meclis Üyesi Alpaslan Albay ile Ak Parti il ve ilçe yöneticileri yalnız bırakmadı.



"Prangalardan kurtulacağız"



"Biz samimiyiz. İnsanlara saygı duyuyoruz" diye konuşan Başkan Gürlesin, "Referandumda nelerin değiştiğini halkımıza açıkça anlatıyoruz. Türkiye'ni ayağındaki prangayla koşması isteniyor. Bu referandum ile o prangadan kurtularak Türkiye'yi çok daha iyi noktalara getirmek için sizlerin evet demesi gerekiyor. Eğer evet çıkarsa ki biz bundan eminiz, Türkiye büyüyecek, Denizli büyüyecek Pamukkale büyüyecek. İş imkanı daha da artacak. Ülkenin geleceği daha da iyi olacak. Biz insanımızı seviyoruz. Biz insanımızı bilgilendirerek onu bilgiyle donatmak zorundayız. Bilgilendikten sonra ama evet ama hayır vermek onun özgür iradesine bağlıdır. Biz 16 Nisan akşamında hep birlikte sevinmek istiyoruz" diye konuştu. Başkan Gürlesin, Pamukkaleli vatandaşların merak ettiği soruları da içtenlikle cevapladı. - DENİZLİ