Başkan Gürkan Ataköy Mahallesinde Sürdürülen Çalışmaları Yerinde İnceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi tarafından Ataköy Mahallesinde sürdürülen kaldırım ve sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, ilçe genelinde 106 sokakta çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Fen İşleri Müdürü Fuat Gözeneli ve Ataköy Mahalle Muhtarı Elif Gemici ile birlikte Ataköy Mahallesinde yapılan kaldırım ve sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada konuşan Ataköy Mahalle Muhtarı Elif Gemici, yapılan hizmetlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir hizmet. Asfaltlarımız yapıldı, kaldırımlarımız yapıldı" ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Burası geçen yıl bizlere teslim edilmesi gereken sokaklardı. Daha da tam teslim edilmiş değil. Ama biz, vatandaşımızın mağdur olmaması noktasında Fen İşleri ekiplerimize gerekli talimatı verdik ve bir an evvel vatandaşın tozdan, topraktan kurtulması ve olumsuz bir formattan kurtulması noktasında ilgili arkadaşlarımız çalışmalara başladı. Kaldırım, bordür ve park alanlarıyla birlikte asfaltlama çalışmalarını sürdürüyorlar. Malatya'nın değişik noktalarında şu an 106 sokağımız var. 106 sokakta da bu çalışmalar devam ediyor. Ben inanıyorum ki Malatya'daki teslim edilen sokakların hepsinde asfalt, kilit taşı ve kaldırım çalışmaları biter. Çevre düzenlemesi ve temizliği de ilgili arkadaşlar tarafından yapılır. Bu hizmetlerin başta muhtarımıza ve mahalle sakinlerine, Battalgazimize ve Malatyamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



AYKOME'ye bağlı birimlerin zaman çizelgesine uyması gerektiğini belirten Başkan Gürkan, "Bizim Battalgazi Fen İşleri ekipleri olarak zaman çizelgesi mefhumuna saat ve dakikası dakikasına uygun olarak çalışıyoruz. Bu anlamda AYKOME'deki birimlerin de TEDAŞ, TELEKOM, MASKİ ve benzeri birimlerin de bu hassasiyeti göstermeleri gerekiyor. Aksi taktirde şu an burası geçen yıl teslim edilseydi bize, fiyat farkı binmeyecekti, bunun rakamını da kümülatif olarak söylemek istemiyorum. Neticede kamu zararı söz konusu. Bu konuda ilgili birimlerin gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekir. Diğer taraftan da tamamlanmamış bir şeyi yaptığımız zaman, görüyorsunuz elektrik direklerinin yanı boş. Tekrar bu ikinci bir işle hem emek, hem zahmet, hem de maddi külfet olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu. - MALATYA