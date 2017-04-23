Başkan Eşkinat Koltuğu Devretti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkanlık koltuğunu Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Hacer Orhan'a devretti.



Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleşen devir teslim törenine Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi yönetim kurulu ile birlikte katılan yeni başkan Hacer Orhan, Başkan Eşkinat ile bir süre sohbet ederken ardından yapılan törenle görevi devraldı.



Yeni Başkan Hacer Orhan isteklerini açıkladı



Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hulisi Özocak'tan belediyenin işleyişi ve müdürlüklerin faaliyet alanları hakkında bilgi alan yeni başkan Hacer Orhan, Cuma günü yönetim kurulu ile toplandıklarını belirterek aldıkları kararları açıkladı.



"Sizden ödünç alacağımız çevreyi bizler de gelecek nesillere bırakacağız"



Hacer Orhan, "Güzel şehrimize çocuklarımız için en kısa zamanda bir hayvanat bahçesi yapılmasını istiyoruz. Aynı zamanda özellikle köylerimizde çocuklarımız için daha çok etkinlik alanı olmalı. Bir de şehrimizin halkından isteğimiz. Lütfen çevremizi daha temiz tutalım. Bizler sizleri örnek alıyoruz, bizler geleceğiz. Sizden ödünç alacağımız çevreyi bizler de gelecek nesillere bırakacağız. Buna lütfen çok dikkat edin" dedi. - TEKİRDAĞ